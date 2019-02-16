نصيف تلوح باتهامات لوزير الكهرباء حول عقد في محطة المسيب: من هو وديع رياض؟

2019/02/16 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت النائب عالية نصيف، اليوم السبت، أنها ستوجه سؤالاً برلمانياً إلى وزير الكهرباء لؤي الخطيب يتضمن عدة أمور بعضها يتعلق بعقد (فريم ٦) ومحطة المسيب،

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