أردوغان: لم نكشف بعد عن كل الوثائق حول مقتل خاشقجي

2019/02/16 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده لم تكشف بعد عن كل الوثائق المتوفرة لديها حول مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، مؤكدا نية تركيا

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