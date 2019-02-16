2019/02/16 | 10:13

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امطار مستمرة واحتمالية هطول ثلجي في هذه المحافظات

العراق

امطار مستمرة واحتمالية هطول ثلجي في هذه المحافظات

السبت 16 فبراير 2019 - 9:53

إرشيف

كشف المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم السبت، عن استمرار فرص هطول أمطار خفيفة نهاراً في مدن الشمال إضافة إلى صلاح الدين وجنوب البصرة، فيما تزداد شدة الامطار ليلا وتصل إلى الأنبار وبغداد وديالى وواسط.

وقال عطية في منشور على صفحته الشخصية في فيسبوك، إن "توقعات الأمطار، تشير إلى استمرار فرص هطول أمطار خفيفة نهاراً في مدن الشمال (سليمانية واربيل ومناطق من كركوك ودهوك و الموصل)، إضافة إلى صلاح الدين وجنوب البصرة"، مؤكداً "وجود هطول ثلجي على مرتفعات السليمانية واربيل ".وأضاف أنه "خلال الليل تشير التوقعات إلى عودة فرص هطول الامطار مع بعض الشدة أحياناً في الأنبار وبغداد وديالى وجنوب صلاح الدين وشمال واسط، مع استمرارها في سليمانية وشمال أربيل أيضاً".انتهى...س ح

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