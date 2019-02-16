ماذا اكتشف رئيس البرلمان الاردني في زيارته الى بغداد ؟

2019/02/16 | 10:13

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بغداد:سومر نيوز

قال رئيس مجلس النواب الاردني عاطف الطراونة إن الاتفاقيات التي أبرمت في العراق لا بد أن تحظى بتأييد بر...

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