سر خروج رونالدو في الدقيقة 63

2019/02/16 | 10:13

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قرر مدرب يوفنتوس ماسيمليانو أليجري ، إراحة الجناح البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف الكالتشيو، خلال...

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