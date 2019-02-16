2019/02/16 | 10:13
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
سر خروج رونالدو في الدقيقة 63) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة :سومر نيوز
قرر مدرب يوفنتوس ماسيمليانو أليجري ، إراحة الجناح البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف الكالتشيو، خلال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
سر خروج رونالدو في الدقيقة 63) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( سر خروج رونالدو في الدقيقة 63) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).