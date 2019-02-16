2019/02/16 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارخ علي لفتة سعيد في رواية ( وشم ناصع البياض ) التي اصدرت دار الفؤاد المصرية الطبعة الثانية منها بـ171 صفحة من القطع المتوسط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علي لفتة سعيد يؤرخ قساوة الحروب في وشم ناصع البياض) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علي لفتة سعيد يؤرخ قساوة الحروب في وشم ناصع البياض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).