كيف تُصنع سياستنا العامة؟

2019/02/16 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجاح اي عمل او مشروع مرتبط بمقدماته، فعندما تكون المقدمات سليمة ستكون المخرجات والنتائج صحيحة وهذه دالة منطقية لا جدال فيها، فكيف اذا كان المشروع

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