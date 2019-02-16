أحداث فنزويلا تجدد سياسة الحرب الباردة

2019/02/16 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد استسلام المانيا النازية وإعلان اقتسام نفوذ الدول المنتصرة، عُقِد في مدينة بوتسدام، القريبة من برلين، مؤتمر تاريخي بحضور ونستون تشرشل وجوزيف

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