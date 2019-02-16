مسرور بارزاني يواصل لقاءاته بميونيخ ويدعو لمزيد من الدعم

2019/02/16 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- واصل مستشار مجلس أمن اقليم كوردستان مسرور بارزاني لقاءاته على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، داعيا في الوقت نفسه الى تقديم مزيد من الدعم للإقليم.

وفي احدث اجتماعاته، التقى مسرور بارزاني مع زعيمة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي أنغريت كرامب كارينباور وبحث معها العلاقات الثنائية بين اقليم كوردستان والمانيا.

وحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، هو اكبر حزب في المانيا، وكانت تقوده المستشار الالمانية انغيلا ميركل قبل فوز كارينباور برئاسة الحزب.

وذكر مجلس أمن اقليم كوردستان في بيان أن بارزاني هنأ كارينباور على انتخابها لرئاسة الحزب، وشدد على ضرورة ان تواصل المانيا دعمها للإقليم وخصوصاً في مجال تدريب قوات البيشمركة والمساعدات الانسانية.

وبحث الجانبان التحديات الاقتصادية التي قد تواجهها الحكومة الجديدة في الاقليم.



وترشح مسرور بارزاني لرئاسة الحكومة الاقليمية القادمة.

هذا وأبدت زعيمة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي استعداد حزبها لدعم برنامج الاصلاح الحكومي في اقليم كوردستان بالخبرات.

هذا والتقى مسرور بارزاني بشكل منفصل مع وفد برلماني برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني نوربرت روتجن، حسبما ذكر بيان رسمي.

وقال المستشار بارزاني للبرلمانيين الالمان خلال الاجتماع الذي عقد امس إن "دعم ألمانيا لإقليم كوردستان غير مجرى الحرب ضد تنظيم داعش".

وأرسلت ألمانيا الى اقليم كوردستان، في السنوات القليلة الماضية، أسلحة ومعدات وتجهيزات عسكرية لقوات البيشمركة على شكل دفعات وهي مساعدات قال مسؤولون كورد إنها قلبت موازين الحرب لصالحهم وأدت إلى تقهقر داعش وإزالة خطره عن الإقليم.





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