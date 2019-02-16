الحالة الجوية المتوقعة للأيام الـ 3 المقبلة

2019/02/16 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد مناطق متفرقة من البلاد خلال

اليومين المقبلين اجواءً ممطرة بدرجات حرارة منخفضة.

وذكر بيان للهيئة ان طقس المنطقة الوسطى سيكون يوم غد الاحد غائم

جزئيا واحيانا غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة والرياح متغيرة

الاتجاه خفيفة السرعة (5-10 )كم/س بمدى رؤية (6-8 )كم .وفي الشمالية

طقس غائم جزئيا واحيانا غائم مع زخات مطر خاصة في الاقسام الشرقية

وضباب خفيف والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10 )كم/س بمدى

رؤية (6-8 )كم وفي المطر والضباب (2-4 )كم .وفي الجنوبية طقس صحو مع

بعض الغيوم والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10 )كم/س بمدى

رؤية (6-8 )كم ، وتكون درجات الحرارة الصغرى 4 مئوية والعظمى 17

مئوية .

اما اجواء يوم الاثنين المقبل ففي المنطقة الوسطى طقس صحو الى غائم

جزئيا والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10 )كم/س بمدى رؤية

(6-8 )كم وفي الشمالية طقس غائم جزئيا واحيانا غائم مع فرصة زخات

مطر رعدية والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10 )كم/س بمدى

رؤية (6-8 )كم وفي الجنوبية طقس غائم مع تساقط زخات مطر رعدية

احيانا والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10 )كم/س بمدى رؤية

(6-8 )كم.

وتكون درجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق بعموم المناطق

، وتكون الاجواء يوم الثلاثاء المقبل بالمنطقتين الوسطى والشمالية

صحوة مع قطع من الغيوم وفي الجنوبية غائم ممطر.

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