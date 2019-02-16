2019/02/16 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حصلت الشرطة التركية على إفادات مسؤولي أحد المطاعم في إسطنبول، سبق

لفريق اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أن اشترى منه اثنين

وثلاثين كليوغراما من اللحم ، عقب تنفيذ الجريمة.

ونقلت وكالة الأناضول، عن مالك المطعم، الذي يقع قرب القنصلية

السعودية، قوله إنه تم إطلاع الشرطة على كافة التفاصيل المتعلقة

بالطلبية دون الإدلاء بتصريحات حول الموضوع والإفادات التي قدمها

للشرطة.وكانت مديرية أمن إسطنبول قد نشرت امس الجمعة ، تفاصيل هامة

تتعلق بجريمة قتل خاشقجي ، وذكرت المديرية، في تقرير عن فعالياتها

خلال العام الماضي، أن مقر القنصل السعودي، يضم بئري ماء، وفرن من

الطين يمكن إشعاله عبر الحطب والغاز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة إسطنبول تحصل على تفاصيل جديدة بشأن مقتل خاشقجي) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة إسطنبول تحصل على تفاصيل جديدة بشأن مقتل خاشقجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).