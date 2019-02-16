مرصد: قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على اخر جيوب داعش شرق الفرات

2019/02/16 | 10:23

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بغداد اليوم-بغداد

أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان، السبت، 16 شباط، 2019، أن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على آخر جيوب داعش شرق الفرات.

وقال المرصد، في بيان مقتضب، إن "قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على اخر معاقل داعش ليفقد التنظيم سيطرته على 100٪ من الأراضي التي سيطر عليها في 2013 2014".

بغداد اليوم-بغداد

كشف عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان، علي أكرم البياتي، السبت، 16 شباط، 2019، عن أعداد الضحايا المدنيين جرّاء قصف التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق وسوريا، لافتا الى انها وصلت إلى 20 ألفاً خلال الأربع سنوات الماضية.

وقال

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، الجمعة، 15 شباط، 2019، بأن مسلحين مجهولين قتلوا مدنياً بأسلحة كاتمة للصوت جنوبي بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "مسلحين مجهولين، فتحوا نيران أسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني اثناء مروره&

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر امني، الجمعة، بان القوات الامنية عثرت على رفات شخصين من بغداد في الفلوجة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "قوة امنية تعثر على جثتين على شكل هياكل عظمية قديمة الى كل من المدعو (ج.ا.ف) وابنه (ب.ج) ضمن منط

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