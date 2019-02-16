2019/02/16 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص عرب التطبيع في وارسو: فلسطين ليست اولوية (الميادين) alansaar.

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