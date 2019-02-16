2019/02/16 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..يواصل محتجو حركة السترات الصفراء مظاهراتهم للأسبوع الرابع عشر على التوالي في مختلف مدن فرنسا اليوم احتجاجا على السياسات الاجتماعية والضريبية لحكومة الرئيس ايمانويل ماكرون والمطالبة باستقالته وتنديدا أيضا بعنف الشرطة الفرنسية.وذكرت وكالة فرانس برس أن محتجي السترات الصفراء يريدون التحرك في جميع أنحاء فرنسا اليوم وغدا بوسائل وشعارات مختلفة في بعض الأحيان.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استمرار الاحتجاجات ضد سياسة الرئيس الفرنسي ماكرون alansaar.

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