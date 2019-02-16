التايمز: عروس “الدولة الإسلامية” تخاف على طفلها وتنتظر رؤية زوجها “الداعشي”

2019/02/16 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد أجرت صحفية تايمز اللندنية حوارًا مع شاميما بيجوم، الطالبة البريطانية السابقة التي فرّت من البلاد للانضمام إلى تنظيم داعش في سوريا.وتقول شاميما، “عروس تنظيم داعش”، الحامل بشهرها التاسع إنه ستوجه لها اتهامات قانونية تتعلق بالإرهاب لدى عودتها إلى بريطانيا، كما أنها ستكون محط اهتمام كبير لوسائل الإعلام، إلا أنها كانت قلقلة […]

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