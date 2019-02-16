بوتين يستعرض مهارات حامل الحزام الأسود في الجودو

2019/02/16 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في دورة تدريبية للفريق الوطني للجودو في سوتشي، واستعرض خلالها مهاراته في هذه اللعبة.

بوتين، الذي يحمل الحزام الأسود في اللعبة، أظهره التليفزيون الروسي، وهو يلقي بلاعبين على الأرض واحدا تلو الآخر.

وقالت وكالة الإعلام الروسية، إن بوتين (66 عاما) أصيب في إصبعه خلال التدريب، لكن ذلك لم يمنعه عن استكمال التمرين.

ولطالما رسم بوتين لنفسه صورة الرجل القوي وأظهره التليفزيون من قبل وهو يلعب هوكي الجليد ويداعب نمرا من فصيلة آمور ويمتطي جوادا ويغوص حتى أعماق البحر الأسود.

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