وزارة الموارد:اطلاق المياه من ناظم الخمس باتجاه الاهوار

2019/02/16 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة الموارد المائية،امس الجمعة، ان ظافر عبد الله حسين، مستشار وزير الموارد المائية، يواصل جوﻻته الميدانية في اﻻهوار الوسطى للاطلاع على اﻻعمال المنفذة من قبل التشكيلات وتمرير الموجات الفيضانية باتجاه اﻻهوار.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى , ان “جولات المستشار تهدف ايضا لرفع اﻻختناقات، واطلاق ماﻻيقل عن 95م3/ من الماء في الثانية من ناظم الخمس باتجاه اﻻهوار الوسطى، لتحسين كمية ونوعية المياه، واغمار مساحات شاسعة من اﻻهوار”.

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