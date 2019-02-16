مقتل 5 أشخاص في هجوم مسلح بالولايات المتحدة

2019/02/16 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأفادت الشرطة المحلية في ولاية إيلينوي الأمريكية بأن 5 أشخاص قتلوا وجُرح 5 من رجال الشرطة في هجوم مسلح على متجر بمدينة "أورورا". جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته كيرستن زيمان، قائدة الشرطة في أورورا، بخصوص الحادثة. وذكرت كيرستن أن 5 أشخاص قتلوا جراء إطلاق مسلح النار عليهم، فيما أُصيب 5 من رجال الشرطة بجروح. وأوضحت زيمان أن المهاجم قُتل في الهجوم، مشيرةً إلى أن اسمه غاري مارتن (45 عاماً) وكان يعمل في المتجر نفسه.وفي تغريدة على تويتر، قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعازيه لأسر ضحايا الحادث. ووقع الهجوم بعد ظهر الجمعة في متجر اسمه "هنري برات"، بمدينة أورورا، الواقعة على بعد 65 كم غربي مدينة شيكاغو.

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