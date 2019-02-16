الفياض يقدم لمؤتمر ميونخ “أطروحة مهمة” لدحر الإرهاب

2019/02/16 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، السبت، أن انتصار العراق بجيشه وحشده يعتبر أطروحة مهمة في دحر الإرهاب, مشددا على رفض العراق كل أطروحات التطرف والإرهاب والطائفية.وقال الفياض على هامش مؤتمر ميونيخ بدورته الـ55 بحسب بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “مؤتمر ميونخ للأمن يعتبر من اهم المؤتمرات الدولية […]

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