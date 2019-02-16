2019/02/16 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YFh7wp8T-RE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عضو الحزب الديمقراطي علي الفيلي: نيجرفان بارزاني مرشح لرئاسة الحكومة ومسرور بارزاني لرئاسة الإقليم) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عضو الحزب الديمقراطي علي الفيلي: نيجرفان بارزاني مرشح لرئاسة الحكومة ومسرور بارزاني لرئاسة الإقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).