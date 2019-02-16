منصب عبطان الجديد: ممثل لرئيس الوزراء

2019/02/16 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد -

كلمة

أفاد مصدر مطلع، يوم السبت، بتسنم وزير الشباب والرياضة

السابق عبد الحسين عبطان منصب ممثل رئيس الوزراء لمتابعة المشاريع

والخدمات.

وقال المصدر، بحسب ما نقلته وكالة الغد برس، إن "وزير الشباب

والرياضة السابق عبد الحسين عبطان قد تسنم رسميا منصب ممثل رئيس

الوزراء لمتابعة المشاريع والخدمات في عموم العراق"، مبينا ان "ذلك

سوف يكون بشكل مؤقت".

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