2019/02/16 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..دعت منظمة أمريكيون من أحل الديمقراطية وحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى زيادة ضغوطه على السلطات البحرينية لتطبيق الإصلاحات على الفور من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان.وفي بيان لها حثت منظمة أمريكيون كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لاستخدام نفوذها مع الحكومة البحرينية لضمان الإفراج عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي ورفع القيود المفروضة على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منظمة تطالب بوضع حد فوري للانتهاكات الحقوقية في البحرين alansaar.

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