لجان أمم إفريقيا 2019 تجتمع في الاتحاد المصري لكرة القدم

2019/02/16 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبده الليثي فيسبوك تويتر

تعقد اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر، اليوم السبت، أول اجتماعتها بالاتحاد المصري لكرة القدم استعدادًا للوقوف على التحضيرات اللازمة.

وكانت مصر قد فازت بحق استضافة كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد سحبها رسميًا من الكاميرون بسبب عدم جاهزيمة الملاعب المخصصة للبطولة.



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ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم السبت، أن اللجنة المنظمة برئاسة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وأشرف صبحي وزير الشباب وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري ومحمد فضل مدير البطولة، اختارو 14 اسم لرؤوساء اللجان المخصصة للبطولة.

وأشارت التقارير أن محمد فضل سيجتمع اليوم بروؤساء اللجان لوضع خطة للسير قدمًا عليها في الفترة المقبلة استعدادًا لاستضافة البطولة العام الجاري.

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وكان فضل قد وقع الاختيار عليه لما يمتلكه من خلفية رياضية وأيضًا حسن الإدارة التي ستفيده في منصب مدير البطولة في المرحلة المقبلة.

"سولشاير أعاد البسمة إلى وجه بوجبا" 😄 pic.twitter.com/Owd6olbL5v— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 16, 2019

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