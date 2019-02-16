جوجل تختبر تحديثات تلقائية للتطبيقات بدون حساب

2019/02/16 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..اعلنت شركة جوجل Google عن ارسال بريدًا إلكترونيًا إلى مطوريها، تخبرهم أنها تخطط لاختبار ميزة تحدث تلقائيًا تطبيقات النظام المثبتة مسبقًا حتى إذا لم يقم المستخدم بتسجيل الدخول إلى حساب جي ميل عند إعداد هاتف جديد.وذكرت الشركة ان ” الميزة تتوفر على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد لولي بوب والأحدث، وسيتمكن المستخدمون […]

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