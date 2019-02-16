اعادة تأهيل اكبر محطة لتعبئة الوقود شمالي الموصل

2019/02/16 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح مجلس محافظة نينوى ،اليوم السبت، اكبر محطة تعبئة للوقود في منطقة المجموعة الثقافية شمالي الموصل بعد أعادة تأهيلها.

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