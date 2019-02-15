2019/02/16 | 11:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نشرة الاخبار | الثامنة | 2019/2/15) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: XPj3SnyXKW0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نشرة الاخبار | الثامنة | 2019/2/15) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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