نائب عن الفتح ينفي وجود اتفاق على تسمية وزير للداخلية

2019/02/16 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..نفى النائب عن تحالف الفتح عباس عليوي , السبت , التسريبات بشأن الاتفاق على تسمية وزير الداخلية من قبل تحالفي سائرون والفتح, مؤكدا ان الاسماء المسربة هي اصلا معروضة للمناقشة لدى اللجنة المشتركة بين التحالفين بشان دراسة اكتمال الكابينة الوزارية .وقال عليوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “التسريبات الاعلامية بشأن وجود […]

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