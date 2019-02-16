نائب يكشف عن “اجتماعات مركزة” لصياغة قرار سحب القوات الاميركية

2019/02/16 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، السبت، عن وجود اتفاقات لعقد اجتماعات مركزة خلال الايام المقبلة لصياغة قرار توافقي لاخراج القوات الاميركية من العراق، مشيرا الى ان اغلب القوى السياسية تؤيد سحب الجيش الاميركي.وقال عليوي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “الايام المقبلة ستشهد عقد اجتماعات بين قيادات التحالفات السياسية من اجل التفاهم على […]

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