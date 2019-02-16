اليوم.. الشرطة يستضيف الميناء والنفط الجوية في اهم لقاءات الجولة 17 بالممتاز

2019/02/16 | 11:25

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بغداد اليوم-متابعة

تستكمل اليوم السبت، منافسات الجولة 17 لدوري الكرة الممتاز بإقامة خمس مباريات، واحدة بالنجف واربعة ...





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