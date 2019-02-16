السيطرة على اخر جيب لعصابات داعش شرق سوريا

2019/02/16 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت قوات تدعمها الولايت المتحدة أنها سيطرت على آخر جيب لعصابات داعش الارهابية في شرق سوريا يوم السبت بعد استسلام الارهابيين الذين كانوا في المنطقة.ونقلت رويتروز عن المرصد السوري الذي يقع مقره في بريطانيا أن المئات من عصابات داعش كانوا في المنطقة واستسلموا لتلك القوات خلال اليومين الماضيين.وأضاف أن بعض الارهابيين ربما ما […]

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