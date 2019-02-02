فالح الفياض:انتصار العراق بجيشه وحشده يعتبر أطروحة مهمة في دحر الإرهاب

2019/02/16 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد مستشار الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في دورته الـ55 ان انتصار العراق بجيشه وحشده يعتبر أطروحة مهمة في دحر الإرهاب, مبينا ان موقف العراق رافض كل أطروحات التطرف والإرهاب والطائفية.

وقال الفياض ان مؤتمر ميونخ للأمن يعتبر من اهم المؤتمرات الدولية للأمن حيث تم التأكيد على محاربة الإرهاب إقليميا و ودوليا “, لافتا إلى ان ” العراق يحمل تجربة قوية و كبيرة في محاربة الإرهاب, مؤكدا “انتصار العراق بجيشه وحشده الشعبي يعتبر أطروحة مهمة في دحر الإرهاب”.

وأضاف الفياض ان “العراق يسعى لتكوين علاقات جديدة مع الجميع للتعاون الأمني والاستخباري في محاربة الإرهاب والقضاء على مصادر تمويل داعش داخليا ودوليا لكي لا يتسنى له بناء نفسه من جديد”.يشار إلى انه على مدى ثلاثة ايام بمشاركة العراق يبحث المشاركون في مؤتمر ميونخ للأمن بمدينة ميونخ الألمانية ملفات مهمة وكثيرة أهمها التطورات الأمنية والسياسية في العالم والتعاون في محاربة الإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن الدولي والإقليمي.





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