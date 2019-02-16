شاومي تحدد موعد اطلاق هاتفها الجديد Mi 9

2019/02/16 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..اعلنت شركة شاومي عن هواتفها الرائدة للعام الجديد وخصوصا هاتف Mi 9 خلال حدث ضخم سيقام يوم 20 من الشهر الجاري في العاصمة الصينية بكين وذلك خلال بوستر إعلاني نشره الرئيس التنفيذي للشركة على مواقع التواصل.وذكرت انه ” نحن هنا نتحدث عن سلسلة Mi 9 حيث من المتوقع أن تكشف الشركة عن ثلاث […]

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