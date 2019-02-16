مكتب المالكي يرد على اتهامات اميركية بتلقي رشى مقابل عقود أمنية

2019/02/16 | 11:32

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بغداد -عراق برس-16شباط/ فبراير: رفض مكتب زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاتهمات التي ساقها تحقيق استقصائي لصحيفة “ذا ديلي بيست”، تحدثت فيه من تورط المالكي ونجله وصهره بالتعامل مع شركة “لعبت دوراً في تقديم رشى للفوز بعقود أمنية أميركية”.

وكتب هشام الركابي، مدير مكتب المالكي على تويتر : “ذا ديلي بيست وأكذوبة العقود الأمنية في العراق.



من المؤسف ان ينخرط الاعلام المحلي في تداول اكذوبة نشرها موقع أميركي مغمور لا قيمة له، لأنه لم يكلف نفسه سؤال الجهة التي أعد التقرير حولها”.

وأضاف، أن “ما نشره كان استهداف واضح ويندرج ضمن عمليات التسقيط السياسي”.

وأشار الى أن هذه العملية تقف خلفها “جهات خارجية مدعومة من لوبيات الضغط الممولة التي تسعى الى تضليل الراي العام”، على حد تعبيره.

وكانت صحيفة “ديلي بيست” الاميركية، نشرت الخميس الماضي ، تحقيقاً استقصائياً، تحدثت فيه عن تعامل رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ونجله، أحمد المالكي، إضافة إلى صهره ياسر صخيل المالكي، مع شركة، لعبت دوراً في تقديم رشى للفوز بعقود أمنية أميركية، بحسب الصحيفة.

وعقب ذلك، اتهم القيادي بإتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، الخميس، شخصيات سياسية عراقية لم يسمها، بدفع أموال لصحيفة “ديلي بيست” لتسقيط رئيس الائتلاف، نوري المالكي.

وأضاف المطلبي، ان “ما نشرته (ديلي بيست) إعلان مدفوع الثمن من جهات سياسية عراقية، هدفها تسقيط المالكي”.انتهى (1)

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