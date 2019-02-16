إنطلاق المؤتمر الدولي الأول للاعجاز القراني في بغداد

2019/02/16 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..انطلقت في العاصمة بغداد، اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الدولي الأول للإعجاز العلمي في القرآن الكريم بمشاركة عربية ودولية.ويعقد هذا المؤتمر تحت شعار”تجلي القرآن في عصر المعرفة” وبإشراف رئيس ديوان الوقف السني الشيخ عبد اللطيف الهميم.ویعدّ المؤتمر الدولي للإعجاز العلمي في القرآن واحداً من المؤتمرات النادرة في العالم الإسلامي، لأنه يبحث في جميع […]

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