2019/02/16 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الشرطة الاتحادية تعتقل ارهابي في منطقة الغزالية

16/02/2019 11:02:00 AM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعتقلت الشرطة الاتحادية ، السبت، إرهابي غربي العاصمة بغداد.

وذكر مصدر امني في العاصمة لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "قاطع الفوج الثاني اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة (٤) إرهاب في منطقة الغزالية، غربي بغداد".

وأشار إلى، أنه "تم تسليمه إلى مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب الانبار اصوليا"

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