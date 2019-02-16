إطلاق نار في أميركا.. المهاجم أصاب 10 ثم قُتِل

2019/02/16 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قتل 5 اشخاص, وجرح 5 اخرون من الشرطة, في هجوم مسلح على متجر بمدينة اورورا في الولايات المتحدة الاميركية.وأفادت الشرطة المحلية في ولاية إيلينوي الأميركية, بأن “5 أشخاص قتلوا وجُرح 5 من رجال الشرطة في هجوم مسلح على متجر بمدينة (أورورا).وقالت قائدة الشرطة في أورورا كيرستن زيمان، في مؤتمر صحفي […]

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