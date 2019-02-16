نائب يحذر من تفشي  أمراض وبائية  في أيمن الموصل: حكومة المركز لا تهتم!

2019/02/16 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس حذر النائب عن محافظة نينوى شيروان دوبرداني، السبت، من تفشي الامراض الوبائية الجلدية، ومنها الجرب، في أيمن الموصل، محملا وزارة الصحة المسؤولية.وقال دوبرداني في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (16 شباط 2019)، أن “شحة الأدوية والعلاجات وقلة اللقاحات في الموصل أدت إلى إنتشار بعض الأمراض الوبائية كالجرب وغيره، لذا نحمل […]

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