احتراق آلية عسكرية إسرائيلية على حدود غزة.. والاحتلال يستهدف المزارعين والصيادين

2019/02/16 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، النار تجاه الأراضي الزراعية شرق مدينة غزة، فيما استهدفت الزوراق البحرية الإسرائيلية مراكب الصيادين في عرض البحر، دون أن يبلغ عن وجود إصابات بين المواطنين.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركز على طول الحدود الشرقية لقطاع، أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه المزارعين الفلسطنيين شرق مدينة غزة، واجبرتهم على مغادرة أراضيهم الزراعية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما استهدفت بحرية الاحتلال الإسرائيلي مراكب الصيادين في عرض بحر قطاع غزة، وقامت بإطلاق الأعيرة النارية لمنعهم من مزاولة مهنة الصيد.

وتأتي هذه الاستهدافات في ظل الانتهاكات والجرائم اليومية التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينين خاصة المزراعين والصيادين.

من ناحية ثانية، أفاد شهود عيان ،احتراق آلية عسكرية، تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق مخيم البريج على حدود قطاع غزة دون معرفة الأسباب.وأوضح شهود العيان عن احتراق ناقلة جند في المنطقة الشرقية لحدود جحر الديك شمال وسط قطاع غزة.

وفي الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين، خلال حملة مداهمات ليلية اقتحمت خلالها عدد من منازل المواطنين والعبث بمحتوياتها والتحقيق مع سكانها.

وعرف من بين المعتقلين كلا من: عبد الفتاح خالد أبو سلو محمد الجند،من مخيم العروب شمال الخليل جنوب الضفة الغربية، بالإضافة إلى الشابين أيهم عبد اللطيف ومحمد خلدون البرغوثي من بيت ريما غرب رام الله، كما داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن نايف اشتية ونجله هارون، ومنزل المواطن مجدي مصلح الديك في كفر نعمة غرب رام الله.

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