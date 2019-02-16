2019/02/16 | 11:36

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الرئيس الروماني كلاوس يوهانس: هناك ضرورة للتعاون الدولي لمواجهة الأزمات في أوروبا والعالم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرئيس الروماني: هناك ضرورة للتعاون الدولي لمواجهة الأزمات في أوروبا والعالم قناة الغد.

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