اصدقاء الكتاب.. دورة للفتيات اقامتها مؤسسة جواد الأئمة

2019/02/16 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت مؤسسة جواد الأئمة الثقافية الخيرية دورة ثقافية لمدة اسبوعين خاصة للفتيات بعنوان "اصدقاء الكتاب".وقالت رئيسة المؤسسة السيدة وفاء قيس الاسدي ان "الدورة شاركت فيها مجموعة من الفتيات، حيث تضمنت استعراض مجموعة من الكتب الخاصة باعمار الفتيات وكيفية مطالعة الكتب"، مبينة ان "هذه البرامج تعزز اللغة وتشجع على تنمية المعارف وتحقق اهداف الحياة".

واضافت "عملنا على توفير اجواء مناسبة للقراءة بشكل يزيد الفهم والتركيز، بعيدا عن الضوضاء والالعاب، كما خصصنا اوقات خاصة من كل اسبوع لتكرار هذا البرنامج".

وتضمنت الدورة مجموعة من الفعاليات والتمارين التي تشجع على المطالعة اضافة الى عمل مسابقة خاصة بفهم المطالعة، اضافة الى توزيع جوائز على المشاركات.

كما تم عمل استطلاع يوثق مدى قابلية المشاركات في الاستفادة من الدورة.

يذكر ان مؤسسة جواد الأئمة من المنظمات التي تعنى باعمال الثقافة والجوانب الخيرية.

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