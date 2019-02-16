2019/02/16 | 11:39
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة :نؤيد مطالب ذوي المهن الصحية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وزارة الصحة :نؤيد مطالب ذوي المهن الصحية
تأریخ التحریر: : 2019/2/16 11:32
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة :نؤيد مطالب ذوي المهن الصحية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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