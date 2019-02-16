مسلحون مجهولون يطلقون النار على جندي في بغداد

2019/02/16 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأطلق مسلحون مجهولون النار على جندي أثناء قيادته مركبة عسكرية في منطقة الطارمية في بغداد.وفرَّ المسلحون إلى جهة مجهولة بعد تنفيذ الهجوم الذي وقع شمالي العاصمة العراقية.وكانت بغداد قد أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول 2017، دحر "داعش"، واستعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها وبلغت آنذاك ثلث مساحة البلاد.ولا يزال عناصر من التنظيم يشكلون خلايا نائمة، ويشنون هجمات مباغتة تستهدف في الغالب قوات الأمن، شمالي وغربي العراق.

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