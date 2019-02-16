2019/02/16 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… أكد القائد العام للحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري، السبت، أن الإرهابيين الذين ارتكبوا جريمة زاهدان مدعومون من قبل باكستان.وقال جعفري في معرض تعليقه على الهجوم الارهابي على منتسبين للحرس الثوري في زاهدان بمحافظه سيستان وبلوجستان، إن “رفاق سلاح هؤلاء الشهداء ستكون أكثر رسوخاً في الدفاع وتوجيه ضربة قوية الى الاعداء”.وأضاف أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحرس الثوري: الإرهابيون الذين ارتكبوا جريمة زاهدان مدعومون من باكستان alansaar.

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