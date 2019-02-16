2019/02/16 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/… تمكنت مدفعية الجيش واللجان الشعبية اليمنية, من استهداف مرتزقة السعودية وقتل أحد عناصرهم في نجران.وقال مصدر عسكري, إن “مدفعية الجيش واللجان الشعبية اليمنية, قصفت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في صحراء البقع في قطاع نجران”, مؤكداً “مقتل وإصابة عدد من عناصرهم”.يشار إلى أن العشرات من الجيش السعودي والمرتزقة قُتلوا, في وقت سابق, خلال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل مرتزق سعودي بقصف مدفعي يمني في نجران alansaar.

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