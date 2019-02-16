مصر تخفض أسعار الفائدة رغم توقعات زيادة أسعار الطاقة

2019/02/16 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..خفّض البنك المركزي المصري بصورة مفاجئة سعر الفائدة استنادا إلى انخفاض معدلات التضخم وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وهو قرار وصفه اقتصاديون بأنه يستهدف جذب مزيد من الاستثمار، وتوقع آخرون تخفيضا مماثلا أو مضاعفا على مدار العام.وانخفض سعر الفائدة على الودائع إلى 15.75 بالمائة بدلا من 16.75 بالمائة بينما انخفض سعر الإقراض إلى 16.75 […]

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