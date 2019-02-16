الصحة تدعو ذوي المهن الصحية إلى مغادرة مرحلة الإضراب وتحدد موقفها من مطالبهم

2019/02/16 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، موقفها من مطالب ذوي المهن الصحية، فيما دعت كوادرها لمغادرة مرحلة "التظاهرات".

وذكرت الوزارة في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة

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