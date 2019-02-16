سينطلق مساء اليوم..

2019/02/16 | 11:46

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دعا عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومسؤول مكتبها الإعلامي في فرع غزة "هاني الثوابتة" جماهير شعبنا للمشاركة في الحملة الدولية وهشتاق #التطبيع_خيانة

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