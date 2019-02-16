2019/02/16 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 119,800 دينارامقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار ليوم أمس الجمعة.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة:سعر بيع الدولار = 120.250 ديناراً.سعر شراء الدولار = 119.250 ديناراً.انتهى .م ك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على أسعار صرف الدولار لهذا اليوم ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على أسعار صرف الدولار لهذا اليوم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).