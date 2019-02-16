2019/02/16 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال ظريف في تصريح صحفي ان "مؤتمر وارسو بانه شكّل "هزيمة مدوية" لاميركا لانه "اثبت الى اي مدى تعاني اميركا من العزلة حول قضية ايران".وفي إشارة إلى تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" مؤخرا يفيد بأن الولايات المتحدة قد كثفت جهودها السرية في التخريب على المشروع الصاروخي الإيراني، وأن هذه الجهود قد تكون سبب فشل محاولات إطلاق إيران أقمارها الاصطناعية، قال ظريف: "هذا محتمل جدا.لا نعرف ذلك بعد، وعلينا النظر في هذا بعناية فائقة".وأضاف ان "إيران كانت قد فتحت تحقيقا في هذه الإخفاقات، لكنها الآن "تبحث في التفاصيل" بعد صدور التقرير المذكور، الذي لم تؤكده السلطات الأمريكية، لكنها لم تنفه أيضا.وبشان مزاعم بعض الدول الاوروبية ان ايران حاولت خلال الاشهر الاخيرة اغتيال بعض الافراد في تلك الدول، رفض ظريف هذه المزاعم واعتبرها بانها مفبركة تماما ولا اساس لها.انتهى .م ك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظريف: مؤتمر وارسو شكّل "هزيمة مدوية" لأميركا ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظريف: مؤتمر وارسو شكّل "هزيمة مدوية" لأميركا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).