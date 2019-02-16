2019/02/16 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يرى إدريسا جاي نجم وسط إيفرتون أنه بات جاهزًا للعب مع الكبار، مبديًا استياءه من فشل انتقاله إلى باريس سان جيرمان خلال سوق الانتقالات الشتوي الأخير ومؤكدًا أنه لايزال ينتظر فرصة أخرى في الصيف القادم.

وكان الفريق الفرنسي قد حاول ضم لاعب الوسط صاحب الـ29 عامًا خلال يناير الماضي لكن ناديه رفض تمامًا التخلي عنه، وهو ما أحبط اللاعب على حد قوله.

إذ قال "هو حلم لم يتحول إلى حقيقة للأسف.



كل اللاعبين يأملون في الانضمام لأفضل الفرق واللعب في دوري أبطال أوروبا، لكني كنت فخورًا باهتمام باريس سان جيرمان بي، فأنا أدرك الآن أنني مهم لهذا النوع من الأندية، وأنني جاهز للذهاب للمستوى الأخير واللعب مع أكبر الفرق الأوروبية.



سأبذل المزيد من الجهد لأدفعهم بالقدوم مجددًا.



ربما الأمور لم تنته بعد مع باريس سان جيرمان".

6 أسباب تجعلنا لا نستبعد فوز أتلتيكو مدريد بالليجا

أضاف "كنت جاهزًا للعب مع باريس سان جيرمان، لذا أنا محبط، لكني في نفس الوقت أدركت أن عملي يأتي بنتيجة.



لقد ترعرعت في أكاديمية ديامبارز في السنغال، ثم انتقلت إلى ليل وبعدها للبريميرليج مع أستون فيلا ومن ثم إيفرتون.



كل تلك المسيرة خطوتها بنفسي، اللعب لباريس سان جيرمان يُمثل الخطوة الأخيرة الرائعة التي مازالت ناقصة".

وأوضح اللاعب أخيرًا أن النادي الفرنسي تقدم مرتين للحصول على خدماته آخرها في اليوم الأخير من سوق الانتقالات بعدما وافق المدرب توماس توخيل على ضمه، ورغم محاولاته الضغط على إيفرتون وتحدثه شخصيًا مع المسؤولين عن رغبته في إتمام ذلك الانتقال، ورغم أن النادي سيُحقق ربحًا ممتازًا يقترب من 4 أضعاف الـ7 ملايين جنيه إسترليني التي دفعها لضمه من أستون فيلا، إلا أن إدارة التوفيز رفضت تمامًا فكرة التخلي عنه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جاي مستاء من فشل انتقاله لباريس سان جيرمان وينتظر فرصة أخرى) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جاي مستاء من فشل انتقاله لباريس سان جيرمان وينتظر فرصة أخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).